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Пять уголовных дел против аналогов «Глаза бога» возбудили в России

МВД возбудило пять уголовных дел о продаже персональных данных россиян.

Источник: Комсомольская правда

МВД России возбудило пять уголовных дел в отношении интернет-площадок, наподобие «Глаза бога», торговавших персональными данными россиян. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства.

Дела возбуждены по статье 272.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконные сбор, хранение, использование и передачу компьютерной информации, содержащей персональные данные. В настоящее время следствие продолжает сбор доказательств по уголовным делам.

Замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов сообщал, что сотрудники ведомства пресекли деятельность пяти сайтов, где продавались украденные персональные данные граждан России и соседних государств. Через эти ресурсы, по данным правоохранителей, продавались паспортные данные, сведения о банковских счетах и иная личная информация граждан. Полиция изъяла сервера, на которых хранились краденые базы данных. Их изучают следователи.