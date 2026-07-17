Пять уголовных дел против аналогов «Глаза бога» возбудили в России

Замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов сообщал, что сотрудники ведомства пресекли деятельность пяти сайтов, где продавались украденные персональные данные граждан России и соседних государств. Через эти ресурсы, по данным правоохранителей, продавались паспортные данные, сведения о банковских счетах и иная личная информация граждан. Полиция изъяла сервера, на которых хранились краденые базы данных. Их изучают следователи.