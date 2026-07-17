Мужчина в Индии заживо сжег соседку из-за долга

Однажды пострадавшая находилась в гостях у подруги, когда в дом ворвался сосед с ведром, наполненным легковоспламеняющейся жидкостью. Он вылил её на должницу и поджёг. Женщина выскочила на улицу, прохожие сбили пламя с её одежды и вызвали скорую помощь. Потерпевшую доставили в больницу с серьёзными ожогами, но врачи не смогли её спасти. Подозреваемый также получил ожоги и сейчас находится под охраной в медицинском учреждении.