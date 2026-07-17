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В Котово на пожаре погибла 50-летняя женщина

Трагедия произошла накануне, 16 июля. Как сообщили в ГУ МЧС.

Трагедия произошла накануне, 16 июля. Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, в Котово горел частный дом на площади 104 квадратных метра. К сожалению, без жертв не обошлось. В огне погибла 50-летняя женщина. Подробности уточняются.

Всего, по данным МЧС, на территории региона 16 июля произошло 9 техногенных пожаров.

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области (архив).

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