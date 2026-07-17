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В Перми объявили поиск пропавшей 84-летней бабушки

Пожилая женщина ушла из медсанчасти в неизвестном направлении.

Источник: Комсомольская правда

Поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» просит жителей Перми сообщить любую информацию о пропавшей Киселёвой Нине Максимовне 1942 года рождения. Пожилая женщина в 14:00 16 июля ушла в неизвестном направлении из медсанчасти № 9 на ул. Братьев Игнатовых. Пропавшая бабушка дезориентирована в пространстве и нуждается в медицинской помощи.

Нине Максимовне на вид 80 лет. У нее среднее телосложение, волосы седые, глаза темно-карие, рост — 160 см. Вышла с территории медсанчасти в леопардовом платье и бело-синих туфлях. При себе имела черную сумку.

«ПрикамьеПоиск» ждет любую информацию о пропавшем человеке по тел.: 8 (922) 345−67−02, «102» или «112».