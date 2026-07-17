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«Боролась с морщинами и потливостью». Нелегальный косметолог-кочевница с 32 шприцами неизвестного вещества пойдет под суд в Беларуси

Косметолог-кочевница с 32 шприцами неизвестного вещества найдена в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Косметолог-кочевница с 32 шприцами неизвестного вещества найдена в Беларуси. Подробности сообщает Министерство по налогам и сборам.

Сотрудниками инспекции МНС по Брестской области была пресечена деятельность нелегального косметолога. Девушка работала без регистрации и лицензии, оказывая опасные инъекционные услуги по всей Беларуси. Речь идет про лечение локального гипергидроза (повышенной потливости) препаратами на основе ботулотоксина, инъекционную контурную коррекцию биодеградируемыми имплантатами, а также коррекцию функциональных морщин.

За три месяца белоруска успела объездить десять белорусских городов. У фигурантки не было своего салона или косметологического кабинета. Услуги она оказывала «на выезде», снимая помещения в разных городах.

«С марта по июнь 2026 года она успела “отметиться” в Бресте, Мозыре, Гродно, Пинске, Могилеве, Солигорске, Минске, Витебске, Лиде, Гомеле и Барановичах», — сообщили в МНС.

Клиентов, а также учениц косметолог искала в Instagram*. С 2022 года она размещала предложения об оказании косметологических услуг с указанием цен. У фигурантки на было статуса ИП, лицензии на медицинскую деятельность.

При проверке в кабинете белоруски находилась ее ученица, которая проходила обучение, стоимостью более 2000 рублей, с осени 2025 года. Как оказалась, женщина успела обучить не только ее, но и других неустановленных лиц.

«По результатам проверки оперативники изъяли 32 шприца с непонятным содержимым на общую сумму 8000 рублей», — заявили в ведомстве.

За незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации и лицензии предусматривается ответственность по части 2 статьи 13.3 Кодекса об административных правонарушениях со штрафом до 100 базовых величин, или 4500 рублей (в июле 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).

Также предусмотрена конфискация до 100% дохода, полученного от нелегальной деятельности. Были изъяты все препараты и оборудование. Материалы дела направлены в экономический суд Брестской области.

Тем временем белорусам грозит штраф и до четырех лет тюрьмы из-за кур, лошадей и коров.

Ранее белорус хотел установить родство по документу матери без текста из-за наследства.

А еще белорус пошел в суд из-за оскорбительных стикеров с его фото в рабочем чате.

*Instagram — продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.