Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

18-летнего курьера мошенников арестовали в Нижегородской области

Молодой человек забрал у доверчивых пенсионеров из Балахны, Чкаловска и Нижнего Новгорода более 3,5 миллиона рублей.

Балахнинский городской суд Нижегородской области заключил под стражу 18-летнего Михаила Пегова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда и региональном ГУ МВД России.

По версии следствия, молодой человек работал курьером у телефонных аферистов. Его жертвой в том числе стала 73-летняя жительница Балахны. Мошенники заманили пенсионерку в якобы общедомовой чат, выманили смс-код, а затем запугали угрозами потери жилья. В итоге женщина сняла в Нижнем Новгороде со своих счетов почти 2 млн рублей, часть из которых перевела на реквизиты, а 1,34 млн рублей лично передала обвиняемому.

Полицейские задержали злоумышленника. Он признался, что также забирал наличные у пенсионеров на улицах Студеной и Волжской набережной в Нижнем Новгороде, а также на улице Народной в Чкаловске. Все похищенные миллионы парень переводил кураторам, в том числе через криптовалюту. Суд отправил фигуранта под стражу до 11 сентября 2026 года включительно.

Ранее сообщалось, что нижегородец пойдет под суд за помощь мошенникам.