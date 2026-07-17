18-летнего курьера мошенников арестовали в Нижегородской области

По версии следствия, молодой человек работал курьером у телефонных аферистов. Его жертвой в том числе стала 73-летняя жительница Балахны. Мошенники заманили пенсионерку в якобы общедомовой чат, выманили смс-код, а затем запугали угрозами потери жилья. В итоге женщина сняла в Нижнем Новгороде со своих счетов почти 2 млн рублей, часть из которых перевела на реквизиты, а 1,34 млн рублей лично передала обвиняемому.