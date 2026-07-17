Контрабандист переоделся в форму пилота и пытался пронести в самолет 10 кг наркотиков

В аэропорту Боготы арестован контрабандист, выдававший себя за пилота. Мужчина в форме коммерческого летчика пытался попасть на рейс в Барселону, минуя стандартные процедуры безопасности, однако его поведение насторожило полицию.
При досмотре офицеры обнаружили у него шесть плотных пакетов с наркотиком. Брикеты были закреплены под формой с помощью пояса и скотча. Общий вес изъятого превысил 10 килограммов.
По оценке следователей, партии хватило бы на 25 тысяч разовых доз. Наркотики, предположительно, предназначались для распространения по всей Европе. Задержанного арестовали, возбуждено уголовное дело.
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