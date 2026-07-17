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Поезда задерживаются из-за столкновения состава с большегрузом в Каликино

К счастью, люди не пострадали, однако в результате столкновения получили повреждения локомотив и трактор, находившийся на прицепе.

В Борском районе случилось дорожно‑транспортное происшествие на железнодорожном переезде — поезд врезался в крупногабаритный грузовой транспорт. Об этом сообщила Горьковская железная дорога (ГЖД) в Макс-канале.

Инцидент зафиксирован минувшей ночью вблизи станции Каликино, о чём проинформировала прокуратура. К счастью, люди не пострадали, однако в результате столкновения получили повреждения локомотив и трактор, находившийся на прицепе.

Авария привела к задержке семи пассажирских составов. В настоящее время железнодорожное движение полностью восстановлено.

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