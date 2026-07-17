Мужчина умер на улице в ВКО

По информации пресс-службы ведомства, 16 июля возле одного из магазинов в Шемонаихе обнаружено тело жителя города без видимых телесных повреждений. «При жизни состоял на учете у врача с заболеванием. Данный факт зарегистрирован в установленном порядке, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в ДП ВКО.