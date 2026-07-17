Россиянина отправили в колонию на долгий срок за госизмену

Следствие установило, что еще в 2023 году фигурант вступил в контакты с представителями недружественного государства. За обещанное политическое убежище он пытался передать им сведения, которые могли нанести ущерб интересам страны. Однако эти действия были вовремя пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ.