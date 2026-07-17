Россиянина отправили в колонию на долгий срок за госизмену

В Хабаровском крае вынесен приговор местному жителю по обвинению в государственной измене. Мужчину признали виновным в оказании содействия иностранному государству, которое было направлено против безопасности России, и назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, приговор был оглашен 17 июля 2026 года. Кроме длительного срока в колонии строгого режима, осужденному назначен штраф в размере 400 000 рублей. Дополнительной мерой стало ограничение свободы на 1 год 6 месяцев после отбывания основного наказания.
Следствие установило, что еще в 2023 году фигурант вступил в контакты с представителями недружественного государства. За обещанное политическое убежище он пытался передать им сведения, которые могли нанести ущерб интересам страны. Однако эти действия были вовремя пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ.
Сам осужденный свою вину не признал и не согласился с предъявленным обвинением. Приговор вступил в законную силу после вынесения.
В Заполярье матроса осудили на 15 лет за диверсию на аэродроме.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.