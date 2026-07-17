Россиянина осудили на 13 лет за попытку вывоза на Украину запчастей к Су и МиГ

«Вступил в законную силу обвинительный приговор Московского городского суда в отношении гражданина РФ Карецкого Романа Константиновича 1967 г. р., причастного к государственной измене в форме оказания материально-технической помощи представителям украинского предприятия ВПК в деятельности, направленной против безопасности РФ, — сообщили в ЦОС. — Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн руб.».
«Карецкий, реализуя преступный умысел, направленный на оказание материально-технической помощи Украине, приобрел на территории РФ авиационные подшипники, применяемые для комплектования авиационной военной техники (вертолетов семейства “Миля” и “Камов”, как гражданского, так и военного назначения, а также военных самолетов Су и МиГ различных модификаций). Изделия злоумышленник намеревался вывезти за пределы РФ в обход установленного порядка в целях последующей доставки в адрес украинского предприятия ПАО “Мотор Сич”, — отметили в ЦОС, напомнив, что “Мотор Сич” является одним из ключевых предприятий, осуществляющих обслуживание военных самолетов и вертолетов ВСУ.
Противоправная деятельность была своевременно пресечена сотрудниками ФСБ. Следственным управлением ФСБ было расследовано уголовное дело по ст. 275 (государственная измена) и ст. 226.1 (контрабанда научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники) УК РФ.
В ФСБ напомнили, что спецслужбы Украины не снижают активности к стремлении получить на территории Российской Федерации вооружение и военную технику, необходимую киевскому режиму для поддержания своего боевого потенциала. В ведомстве отметили, что «все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание».