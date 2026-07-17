Россиянина осудили на 13 лет за попытку вывоза на Украину запчастей к Су и МиГ

«Карецкий, реализуя преступный умысел, направленный на оказание материально-технической помощи Украине, приобрел на территории РФ авиационные подшипники, применяемые для комплектования авиационной военной техники (вертолетов семейства “Миля” и “Камов”, как гражданского, так и военного назначения, а также военных самолетов Су и МиГ различных модификаций). Изделия злоумышленник намеревался вывезти за пределы РФ в обход установленного порядка в целях последующей доставки в адрес украинского предприятия ПАО “Мотор Сич”, — отметили в ЦОС, напомнив, что “Мотор Сич” является одним из ключевых предприятий, осуществляющих обслуживание военных самолетов и вертолетов ВСУ.