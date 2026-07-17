Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Открытое горение в промзоне в подмосковных Бронницах ликвидировали

Открытое горение в промышленной зоне в подмосковных Бронницах ликвидировали. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили в МЧС России.

Открытое горение в промышленной зоне в подмосковных Бронницах ликвидировали. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили в МЧС России.

— Пожар в Подмосковье локализован. Площадь пожара составила 3100 квадратных метров. Огнеборцы не допустили распространения огня на административное здание. Работы по ликвидации продолжаются, — написали в канале МЧС в мессенджере МАКС.

17 июля пожар площадью пять тысяч квадратных метров произошел в промышленной зоне в подмосковных Бронницах, повреждены несколько машин. К тушению возгорания привлечены 60 специалистов, а также 20 единиц специальной техники.

До этого в Ростовской области сгорели кустарная автозаправочная станция, оборудованная в кузове грузовой «газели», и семь легковых автомобилей, которые стояли рядом с ней. Пожар произошел в селе Новобессергеневка.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше