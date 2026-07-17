Открытое горение в промзоне в подмосковных Бронницах ликвидировали

Открытое горение в промышленной зоне в подмосковных Бронницах ликвидировали. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили в МЧС России.
— Пожар в Подмосковье локализован. Площадь пожара составила 3100 квадратных метров. Огнеборцы не допустили распространения огня на административное здание. Работы по ликвидации продолжаются, — написали в канале МЧС в мессенджере МАКС.
17 июля пожар площадью пять тысяч квадратных метров произошел в промышленной зоне в подмосковных Бронницах, повреждены несколько машин. К тушению возгорания привлечены 60 специалистов, а также 20 единиц специальной техники.
До этого в Ростовской области сгорели кустарная автозаправочная станция, оборудованная в кузове грузовой «газели», и семь легковых автомобилей, которые стояли рядом с ней. Пожар произошел в селе Новобессергеневка.