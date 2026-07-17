В Кузбассе опекуншу отправили в тюрьму за издевательства над девочкой

Установлено, что на протяжении целого года опекунша применяла к ребёнку физическую силу: била ремнём и пластиковой частью швабры, ставила в нетопленое помещение на длительное время, заставляла делать приседания с удерживанием книги в руках, а также отправляла спать на пол прямо у входа в квартиру. Однажды женщина со всей силы ударила девочку лбом о столешницу кухонного стола.