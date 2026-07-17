В Кузбассе опекуншу отправили в тюрьму за издевательства над девочкой

В Кемеровской области суд подтвердил приговор женщине, которая взяла на воспитание 6‑летнюю девочку, но вместо заботы подвергала её систематическим унижениям и побоям. Судебная коллегия отклонила жалобы и оставила наказание без изменений.
Установлено, что на протяжении целого года опекунша применяла к ребёнку физическую силу: била ремнём и пластиковой частью швабры, ставила в нетопленое помещение на длительное время, заставляла делать приседания с удерживанием книги в руках, а также отправляла спать на пол прямо у входа в квартиру. Однажды женщина со всей силы ударила девочку лбом о столешницу кухонного стола.
В ходе судебного разбирательства фигурантка свою вину категорически отрицала. Тем не менее ей назначили реальный срок — 4 года в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд обязал её выплатить потерпевшей 300 000 рублей в качестве компенсации за причинённые моральные страдания.
Приговор попытались оспорить обе стороны процесса. Защита настаивала на полной отмене решения, а государственный обвинитель требовал ужесточить меру и увеличить сумму компенсации до 1 000 000 рублей. Однако областной суд признал назначенное наказание справедливым и оставил его в силе.
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