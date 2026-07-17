Россиянин пытался отправить запчасти для истребителя на Украину

Россиянин пытался отправить запчасти к боевым вертолетам Ми, а также самолетам Су и МиГ. Они предназначались для представителей украинского оборонного предприятия. В ФСБ уточнили, что Карецкий оказывал материально-техническую помощь в деятельности, направленной против безопасности РФ.