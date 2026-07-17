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Россиянин пытался отправить запчасти для истребителя на Украину

Московский городской суд приговорил 59-летнего Романа Карецкого к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 1 миллион рублей.

Московский городской суд приговорил 59-летнего Романа Карецкого к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 1 миллион рублей. Его признали виновным в государственной измене, сообщили в ЦОС ФСБ.

Россиянин пытался отправить запчасти к боевым вертолетам Ми, а также самолетам Су и МиГ. Они предназначались для представителей украинского оборонного предприятия. В ФСБ уточнили, что Карецкий оказывал материально-техническую помощь в деятельности, направленной против безопасности РФ.

Приговор вступил в законную силу. Другие подробности дела не раскрываются.

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