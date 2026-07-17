Суд вынес приговор мужчине, пытавшемуся передать Киеву запчасти к боевым вертолетам

Мосгорсуд приговорил к 13 годам лишения свободы 59-летнего россиянина, который пытался отправить Украине запчасти к боевым вертолетам «Ми» и самолетам «Су» и «МиГ». Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили в ФСБ.