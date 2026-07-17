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Суд вынес приговор мужчине, пытавшемуся передать Киеву запчасти к боевым вертолетам

Мосгорсуд приговорил к 13 годам лишения свободы 59-летнего россиянина, который пытался отправить Украине запчасти к боевым вертолетам «Ми» и самолетам «Су» и «МиГ». Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили в ФСБ.

Мосгорсуд приговорил к 13 годам лишения свободы 59-летнего россиянина, который пытался отправить Украине запчасти к боевым вертолетам «Ми» и самолетам «Су» и «МиГ». Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили в ФСБ.

— ВВС Украины ввиду острой потребности в ремонтной ресурсной базе для поддержания в боеспособном состоянии вертолетов семейства «Ми», самолетов «Су» и «МиГ» через возможности национальных разведывательных органов пытаются организовать получение авиационных изделий российского производства, — говорится в сообщении.

Уточняется, что запчасти россиянин пытался передать предприятию «Мотор Сич», передает РИА Новости.

До этого сотрудники ФСБ задержали в Тюменской области россиянина, который занимался подготовкой теракта на одном из нефтяных предприятий Югры. Злоумышленник действовал по указаниям куратора.

14 июля сотрудники ФСБ сообщили о предотвращении теракта на территории Московской области. К организации теракта, по данным службы, оказался причастен украинский рэпер Киевстонер. Что известно о предотвращении атаки на предприятие в Подмосковье — в материале «Вечерней Москвы».