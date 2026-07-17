83 ребенка пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде с начала года

В связи с ростом аварийности дорожная полиция начала проводить профилактические мероприятия, направленные на пресечение поездок подростков на спортинвентаре. За время проверок сотрудники ведомства составили 31 административный протокол в отношении несовершеннолетних в возрасте от 16 до 17 лет, которые управляли механическими транспортными средствами без водительских прав. Кроме того, двое подростков попались за рулем с признаками опьянения.