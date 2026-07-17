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83 ребенка пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде с начала года

Один несовершеннолетний водитель питбайка погиб, еще десятки подростков были пойманы за рулем без прав и в нетрезвом виде.

В Нижнем Новгороде зарегистрировано 81 дорожно-транспортное происшествие с участием детей с начала текущего года. В результате этих аварий 83 ребенка получили ранения различной степени тяжести, а один подросток, управлявший питбайком, погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Нижегородской области.

В связи с ростом аварийности дорожная полиция начала проводить профилактические мероприятия, направленные на пресечение поездок подростков на спортинвентаре. За время проверок сотрудники ведомства составили 31 административный протокол в отношении несовершеннолетних в возрасте от 16 до 17 лет, которые управляли механическими транспортными средствами без водительских прав. Кроме того, двое подростков попались за рулем с признаками опьянения.

По итогам рейдов полицейские отправили 16 транспортных средств на специализированную стоянку, а еще 15 единиц техники передали под расписку родителям нарушителей. Автоинспекторы призывают взрослых контролировать досуг детей и регулярно проводить с ними беседы об опасности поездок на двухколесном транспорте.

Ранее сообщалось, что жителям Нижнего назвали районы, где чаще всего происходят ДТП с детьми.