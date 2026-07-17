В Сургуте «граждан СССР»* осудили условно за экстремизм

Согласно решению суда, каждому из подсудимых назначено лишение свободы сроком от 5 до 7 лет, но без реального отбывания в колонии. Помимо этого, им установлены дополнительные ограничения: запрет на свободу передвижения в течение 1−2 лет, а также на занятие общественной деятельностью на период от 2 до 3 лет.