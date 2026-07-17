В Сургуте «граждан СССР»* осудили условно за экстремизм

В Сургуте завершилось судебное разбирательство в отношении пяти местных жителей, которых обвиняли в деятельности экстремистского сообщества. Все фигуранты получили условные сроки, сообщили в объединённой пресс-службе судов ХМАО.
Согласно решению суда, каждому из подсудимых назначено лишение свободы сроком от 5 до 7 лет, но без реального отбывания в колонии. Помимо этого, им установлены дополнительные ограничения: запрет на свободу передвижения в течение 1−2 лет, а также на занятие общественной деятельностью на период от 2 до 3 лет.
Фигуранты дела являлись участниками организации «граждан СССР»*, которая признана экстремистской и запрещена на территории России. В ходе следствия установлено, что они отрицали легитимность распада Советского Союза, активно распространяли свои взгляды и выпускали материалы, которые мешали нормальной работе государственных структур. Также они занимались сбором денег для нужд объединения — общая сумма поступлений превысила 700 000 рублей.
Возраст осуждённых варьируется от 51 до 75 лет, они проживали в Сургуте и соседнем Лянторе. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
* организация признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации.
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