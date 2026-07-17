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Россиянина посадили за попытку вывоза на Украину запчастей к самолетам МиГ и Су

Гражданин РФ получил 13 лет за попытку вывоза на Украину запчастей к самолетам.

Источник: Комсомольская правда

Мосгорсуд приговорил 59-летнего россиянина, пытавшегося отправить запчасти к боевым вертолетам Ми и самолетам Су и МиГ на Украину, к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что в силу вступил обвинительный приговор Московского городского суда в отношении гражданина РФ который причастен к государственной измене. Он оказал материально-техническую помощь представителям украинского предприятия ВПК в деятельности, которая направлена против безопасности России.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн руб», — говорится в сообщении.

Утверждается, что подсудимый приобрел на территории России авиационные подшипники, применяемые для комплектования авиационной военной техники и намеревался вывезти за пределы РФ в обход установленного порядка.

Ранее сайт KP.RU писал, что Саратовский областной суд приговорил уроженца Волгограда к 14 годам колонии строгого режима за сбор и передачу украинским спецслужбам данных о важных объектах.