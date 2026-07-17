Россиянина посадили за попытку вывоза на Украину запчастей к самолетам МиГ и Су

Отмечается, что в силу вступил обвинительный приговор Московского городского суда в отношении гражданина РФ который причастен к государственной измене. Он оказал материально-техническую помощь представителям украинского предприятия ВПК в деятельности, которая направлена против безопасности России.
«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн руб», — говорится в сообщении.
Утверждается, что подсудимый приобрел на территории России авиационные подшипники, применяемые для комплектования авиационной военной техники и намеревался вывезти за пределы РФ в обход установленного порядка.
Ранее сайт KP.RU писал, что Саратовский областной суд приговорил уроженца Волгограда к 14 годам колонии строгого режима за сбор и передачу украинским спецслужбам данных о важных объектах.