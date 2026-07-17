Житель Хабаровска получил 14 лет колонии за госизмену

По данным ведомства, мужчина в октябре 2023 года направил в консульство иностранного государства электронное письмо с просьбой о политическом убежище и сотрудничестве против безопасности России. В период с февраля по июль 2024 года он подтверждал готовность к сотрудничеству, передавал личные данные и собирал информацию о военной продукции. Его деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Хабаровскому краю.