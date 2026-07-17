Житель Хабаровска получил 14 лет колонии за госизмену

Хабаровский краевой суд приговорил 47-летнего местного жителя к 14 годам колонии за госизмену. Об этом сообщила региональная прокуратура.
По данным ведомства, мужчина в октябре 2023 года направил в консульство иностранного государства электронное письмо с просьбой о политическом убежище и сотрудничестве против безопасности России. В период с февраля по июль 2024 года он подтверждал готовность к сотрудничеству, передавал личные данные и собирал информацию о военной продукции. Его деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Хабаровскому краю.
Суд также назначил штраф в 400 тыс. рублей и ограничение свободы на 1,5 года.
Ранее Саратовский областной суд приговорил 36-летнего уроженца Волгограда к 14 годам колонии строгого режима за сбор данных о российских объектах для украинских спецслужб. Мужчина признан виновным в госизмене и легализации средств. По версии следствия, весной 2024 года он находился на Украине, где договорился о сотрудничестве с СБУ за 1,2 тыс. долларов, а после вернулся в Волгоград для выполнения задания.