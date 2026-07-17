Распечатай билет — помоги мне: Мошенники придумали новую ловушку для владельцев iPhone

Для обмана они могут отправить фотографию якобы сломанного телефона и придумать ситуацию, из-за которой им срочно нужен доступ к аккаунту iCloud. Например, подростка могут попросить помочь распечатать авиабилеты или подготовить документы для работы, объясняя это невозможностью самостоятельно воспользоваться своей учётной записью.