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Распечатай билет — помоги мне: Мошенники придумали новую ловушку для владельцев iPhone

Мошенники начали использовать новую схему с устройствами Apple: они убеждают подростков войти в чужой аккаунт iCloud, после чего блокируют гаджет и требуют деньги за его разблокировку. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МВД России.

Источник: Life.ru

Для обмана они могут отправить фотографию якобы сломанного телефона и придумать ситуацию, из-за которой им срочно нужен доступ к аккаунту iCloud. Например, подростка могут попросить помочь распечатать авиабилеты или подготовить документы для работы, объясняя это невозможностью самостоятельно воспользоваться своей учётной записью.

«Ввиду срочности мошенник просит войти в его учётную запись, после чего блокирует устройство жертвы и за восстановление требует вознаграждение, в ином случае предупреждает об удалении личных данных либо отсутствии дальнейшей возможности пользоваться телефоном или планшетом», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о новой схеме мошенничества, направленной на владельцев дачных участков. Злоумышленники представляются сотрудниками энергосбытовых организаций и под видом обязательной проверки счётчиков пытаются получить доступ к чужим данным. Во время звонка они предлагают согласовать визит специалиста для осмотра приборов учёта.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.