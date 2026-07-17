Оставленный без имущества экс-глава ГИБДД Степанов сядет на судебную скамью

Центральный райсуд Волгограда возобновил производство по уголовному делу, фигурантом которого является бывший начальник управления ГИБДД регионального главка МВД Александр Степанов. Экс-главу региональной госавтоинспекции обвиняют в получении крупной взятки и легализации имущества, приобретённого на средства, полученные преступным путём.
Информацию о задержании экс-начальника регионального ГИБДД распространили в Волгограде в апреле 2024 года. В июне 2025-го стало известно, что с 2020 по 2023 Степанов и его родственники приобрели недостроенную автомойку для большегрузов, три грузовика и столько же легковых автомобиля общей стоимостью около 50 млн рублей. Доказать законность средств, на которые приобреталось имущество, ни сам экс-полицейский, ни его родственники доказать не смогли, сообщала прокуратура области.
Уголовное дело поступило в суд в январе 2025 года, однако заседания откладывались около 40 раз, а затем производство было приостановлено. Как сообщалось, в связи с тем, что подсудимый заключил контракт с Минобороны.
14 июля 2026 года производство возобновили. Заседание назначено на 22 июля. В деле участвуют представители региональных ГУ ФССП и УФСИН, облпрокуратуры и управления по вопросам миграции ГУ МВД по области, а также три адвоката — Владимир Гапиенко, Степан Симьин и Адьян Эрендженов, сообщается в карточке дела.
Ранее подробностями о жуткой аварии с волгоградкой, погибшей на глазах 3-летней дочери, поделилась их родственница.