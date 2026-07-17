Оставленный без имущества экс-глава ГИБДД Степанов сядет на судебную скамью

Информацию о задержании экс-начальника регионального ГИБДД распространили в Волгограде в апреле 2024 года. В июне 2025-го стало известно, что с 2020 по 2023 Степанов и его родственники приобрели недостроенную автомойку для большегрузов, три грузовика и столько же легковых автомобиля общей стоимостью около 50 млн рублей. Доказать законность средств, на которые приобреталось имущество, ни сам экс-полицейский, ни его родственники доказать не смогли, сообщала прокуратура области.