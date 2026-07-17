Мужчина украл семь килограммов икры из двух магазинов в центре Москвы

— Полицейскими выявлено и установлено, что неизвестный под видом покупателя совершил серию краж 34 пластиковых банок икры общим весом 6 килограммов 800 граммов, спрятав их под верхнюю одежду и пронеся без оплаты мимо кассы. Материальный ущерб по закупочной цене без НДС составил около 58 тысяч рублей, — рассказали на сайте ведомства.