Мужчина украл семь килограммов икры из двух магазинов в центре Москвы

Уроженец Оренбургской области украл почти семь килограммов икры из двух продуктовых магазинов одной торговой сети, расположенных в центре Москвы. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
— Полицейскими выявлено и установлено, что неизвестный под видом покупателя совершил серию краж 34 пластиковых банок икры общим весом 6 килограммов 800 граммов, спрятав их под верхнюю одежду и пронеся без оплаты мимо кассы. Материальный ущерб по закупочной цене без НДС составил около 58 тысяч рублей, — рассказали на сайте ведомства.
Силовики задержали подозреваемого. Любитель икры признался, что похищал ее для того, чтобы съесть. В его отношении возбудили уголовные дела. На время следствия мужчину отпустили под подписку о невыезде.
Ранее москвичка украла трехкилограммового краба из магазина на Ходынском бульваре в столице. Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей. Женщину задержали и возбудили дело.