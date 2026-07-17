Подросток в Камышине украл с чужой карты 11 тысяч рублей

По данным следствия, ночью 12 июля подросток вместе с друзьями встретил на улице незнакомую женщину. Она была пьяна. Молодые люди решили проводить ее домой и вызвали такси. Когда машина доехала, парень поднялся с женщиной до квартиры и помог ей оплатить поездку через мобильное приложение банка. Тут он заметил, что на счете есть еще деньги. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, подросток перевел себе 11 399 рублей. После этого он вернулся к приятелям. Похищенными деньгами распорядился по своему усмотрению.