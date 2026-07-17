Повреждение ж/д пути обнаружили в Воронежской области минувшей ночью

Повреждение одного из железнодорожных путей обнаружили на перегоне Некрылово — Колено в Новохопёрском районе Воронежской области в ночь на пятницу, 17 июля. Об этом сообщили в официальном Телеграм-канале ЮВЖД.
По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.
На данный момент железнодорожники принимают все необходимые меры к ликвидации последствий происшествия. На время работ движение поездов организовали по второму пути. Возможны задержки пассажирских и пригородных составов.
Причины происшествия устанавливаются.