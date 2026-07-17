В Красноярске началось очередное заседание по делу экс-мэра Владислава Логинова

Напомним, что летом 2025 года Логинову предъявили обвинение в получении взятки на сумму более 180 миллионов рублей. По версии СК, в 2018—2024 годах за незаконное вознаграждение он помогал коммерческим организациям победить в конкурсах на ремонт дорог в краевом центре.