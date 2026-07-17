Пожилой нижегородец отдал миллионы мошенникам под угрозой госизмены

Житель Нижнего Новгорода, 78‑летний пенсионер, лишился свыше 11 миллионов рублей из‑за действий аферистов. Данные о происшествии обнародовала пресс‑служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Схема обмана разворачивалась в течение месяца: злоумышленник вышел на связь с мужчиной через мессенджер, выдав себя за представителя силовых структур. В ходе продолжительной переписки и телефонных разговоров преступнику удалось втереться в доверие к пожилому человеку.
Пенсионеру внушили, что он якобы фигурирует в деле о финансировании недружественного государства. Под давлением лжеправоохранителя мужчина продал свой автомобиль, а вырученные средства передал так называемым «курьерам».
Передача денег проходила поэтапно: сначала пенсионер отдал 3 миллиона рублей женщине — деньги он упаковал в пакет и зафиксировал скотчем. Спустя несколько дней ещё 2 840 000 рублей получил мужчина, затем 2 400 000 рублей — снова женщина. На следующей неделе мошенники выманили у потерпевшего ещё две суммы — 1 500 000 и 1 280 000 рублей. При этом за каждый переданный платёж мужчина получал флеш‑накопитель.
По факту хищения возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции ведут розыск причастных к преступлению лиц и детально восстанавливают хронологию событий.
Ранее 18-летнего курьера мошенников арестовали в Нижегородской области.