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Пожилой нижегородец отдал миллионы мошенникам под угрозой госизмены

При этом за каждый переданный платёж мужчина получал флеш‑накопитель.

Житель Нижнего Новгорода, 78‑летний пенсионер, лишился свыше 11 миллионов рублей из‑за действий аферистов. Данные о происшествии обнародовала пресс‑служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Схема обмана разворачивалась в течение месяца: злоумышленник вышел на связь с мужчиной через мессенджер, выдав себя за представителя силовых структур. В ходе продолжительной переписки и телефонных разговоров преступнику удалось втереться в доверие к пожилому человеку.

Пенсионеру внушили, что он якобы фигурирует в деле о финансировании недружественного государства. Под давлением лжеправоохранителя мужчина продал свой автомобиль, а вырученные средства передал так называемым «курьерам».

Передача денег проходила поэтапно: сначала пенсионер отдал 3 миллиона рублей женщине — деньги он упаковал в пакет и зафиксировал скотчем. Спустя несколько дней ещё 2 840 000 рублей получил мужчина, затем 2 400 000 рублей — снова женщина. На следующей неделе мошенники выманили у потерпевшего ещё две суммы — 1 500 000 и 1 280 000 рублей. При этом за каждый переданный платёж мужчина получал флеш‑накопитель.

По факту хищения возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции ведут розыск причастных к преступлению лиц и детально восстанавливают хронологию событий.

Ранее 18-летнего курьера мошенников арестовали в Нижегородской области.