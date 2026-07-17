Пожилой нижегородец отдал миллионы мошенникам под угрозой госизмены

Передача денег проходила поэтапно: сначала пенсионер отдал 3 миллиона рублей женщине — деньги он упаковал в пакет и зафиксировал скотчем. Спустя несколько дней ещё 2 840 000 рублей получил мужчина, затем 2 400 000 рублей — снова женщина. На следующей неделе мошенники выманили у потерпевшего ещё две суммы — 1 500 000 и 1 280 000 рублей. При этом за каждый переданный платёж мужчина получал флеш‑накопитель.