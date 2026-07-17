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Следственный комитет РФ возбудил дело после схода вагонов в Прикамье

Железнодорожная авария причинила крупный ущерб.

Источник: Комсомольская правда

Центральное МСУТ СК РФ возбудило уголовное дело по факту схода с рельсов грузового поезда. Следствие классифицирует признаки преступления, как нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Железнодорожная авария произошла в ночное время с 15 на 16 июля. При следовании грузового поезда № 2314 по маршруту «Пермь — Екатеринбург» на 1566 км перегона «Шумково — Кишерть» на территории Пермского края был допущен сход шести вагонов и локомотива.

В результате ЧП на транспорте повреждены железнодорожные вагоны и пути, объекты инфраструктуры электрифицированного участка, остановлено движение поездов. Авария причинила крупный ущерб, пострадавших в результате происшествия нет.

По предварительным данным, причиной инцидента стал размыв и разрушение железнодорожного полотна из-за неблагоприятных погодных условий. Органы следствия устанавливают обстоятельства и причины ЧП, допрашивают свидетелей, проводят осмотр места происшествия. Назначен ряд судебных экспертиз.

Железнодорожники восстановили движение поездов по одному пути. Пассажирские поезда следуют своим обычным маршрутом.