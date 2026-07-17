Следственный комитет РФ возбудил дело после схода вагонов в Прикамье

Железнодорожная авария произошла в ночное время с 15 на 16 июля. При следовании грузового поезда № 2314 по маршруту «Пермь — Екатеринбург» на 1566 км перегона «Шумково — Кишерть» на территории Пермского края был допущен сход шести вагонов и локомотива.