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Подросток облегчил банковский счёт камышанки на 11 тысяч рублей

Парень помог оплатить поездку на такси через мобильное банковское приложение и заметил, что на счете пострадавшей есть деньги.

Шесть лет колонии и штраф до 80 тысяч рублей грозят подростку из Камышина. 17-летнего фигуранта уголовного дела подозревают в краже с банковского счёта местной жительницы.

По данным следствия, ночью 12 июля юный камышанин вместе с приятелями заметил на одной из улиц города нетрезвую незнакомку. Компания решила проводить женщину до дома, воспользовавшись услугами такси.

«Когда машина подъехала к месту жительства потерпевшей, подросток поднялся вместе с ней на этаж и помог оплатить поездку через мобильное банковское приложение. В это время он заметил, что на её счете есть деньги. И перевёл на свой счёт 11 399 рублей», — сообщает представитель волгоградского Следкома Ирина Багрова.

Деньги камышанин потратил.

Ранее угонщик втянул подростка в преступления в Городищенском районе.