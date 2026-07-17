Подросток облегчил банковский счёт камышанки на 11 тысяч рублей

«Когда машина подъехала к месту жительства потерпевшей, подросток поднялся вместе с ней на этаж и помог оплатить поездку через мобильное банковское приложение. В это время он заметил, что на её счете есть деньги. И перевёл на свой счёт 11 399 рублей», — сообщает представитель волгоградского Следкома Ирина Багрова.