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На переездах СКЖД в Ростовской области произошло пять ДТП за полгода

Статистику происшествий на ж/д переездах уточнили в СКЖД.

Источник: Комсомольская правда

На переездах СКЖД в Ростовской области зарегистрировали пять ДТП за период с января по июнь 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

— Пять ДТП произошло в Ростовской области, в том числе одно происшествие случилось вне переезда, — говорится на сайте ж/д компании.

Первое место по количеству происшествий занял соседний Краснодарский край (шесть случаев).

Пять случаев, как и на Дону, зафиксировали в Ставропольском крае, три — в Республике Дагестан, два — в Чеченской Республике, по одному случаю — в Республике Адыгея, Кабардино-Балкарской Республике и Республике Калмыкия (одно происшествие вне переезда).

Всего в первом полугодии 2026 года на железнодорожных переездах СКЖД зафиксировали более 380 нарушений. Произошло 24 ДТП, в которых травмы получили 12 человек, четыре человека погибли. В январе-июне 2025 года случилось 19 ДТП, тогда пострадали 11 человек, три человека погибли.

Для профилактики ДТП на железной дороге провели 174 рейда. В отношении 42 водителей приняли административные меры, включая штрафы и лишение водительских прав.

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