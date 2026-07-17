На переездах СКЖД в Ростовской области произошло пять ДТП за полгода

На переездах СКЖД в Ростовской области зарегистрировали пять ДТП за период с января по июнь 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
— Пять ДТП произошло в Ростовской области, в том числе одно происшествие случилось вне переезда, — говорится на сайте ж/д компании.
Первое место по количеству происшествий занял соседний Краснодарский край (шесть случаев).
Пять случаев, как и на Дону, зафиксировали в Ставропольском крае, три — в Республике Дагестан, два — в Чеченской Республике, по одному случаю — в Республике Адыгея, Кабардино-Балкарской Республике и Республике Калмыкия (одно происшествие вне переезда).
Всего в первом полугодии 2026 года на железнодорожных переездах СКЖД зафиксировали более 380 нарушений. Произошло 24 ДТП, в которых травмы получили 12 человек, четыре человека погибли. В январе-июне 2025 года случилось 19 ДТП, тогда пострадали 11 человек, три человека погибли.
Для профилактики ДТП на железной дороге провели 174 рейда. В отношении 42 водителей приняли административные меры, включая штрафы и лишение водительских прав.
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