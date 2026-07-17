На переездах СКЖД в Ростовской области произошло пять ДТП за полгода

Всего в первом полугодии 2026 года на железнодорожных переездах СКЖД зафиксировали более 380 нарушений. Произошло 24 ДТП, в которых травмы получили 12 человек, четыре человека погибли. В январе-июне 2025 года случилось 19 ДТП, тогда пострадали 11 человек, три человека погибли.