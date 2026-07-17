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Москвич украл из магазинов 7 кг красной икры и попался

В Москве полицейские задержали 35-летнего мужчину, который украл из сетевых магазинов почти семь килограммов красной икры.

Источник: Газета.Ру

В Москве полицейские задержали 35-летнего мужчину, который украл из сетевых магазинов почти семь килограммов красной икры. Об этом сообщает ГУ МВД столицы.

В Хамовниках сотрудники двух сетевых магазина обнаружили недостачу икры нерки, горбуши и кеты общим весом почти 7 кг и обратились в полицию. Сумма ущерба составила около 58 тысяч рублей.

По камерам видеонаблюдения полицейские установили, что в обе торговые точки приходил мужчина, который прятал банки под куртку и выносил их, не оплачивая. Личность вора установили, он был задержан. Подозреваемый в краже признался, что крал икру, чтобы съесть. Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде, ему грозит до двух лет лишения свободы.

До этого на Камчатке подростки украли 200 заказов из пункта выдачи.