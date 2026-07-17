Москвич украл из магазинов 7 кг красной икры и попался

По камерам видеонаблюдения полицейские установили, что в обе торговые точки приходил мужчина, который прятал банки под куртку и выносил их, не оплачивая. Личность вора установили, он был задержан. Подозреваемый в краже признался, что крал икру, чтобы съесть. Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде, ему грозит до двух лет лишения свободы.