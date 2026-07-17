В Уганде школьный автобус врезался в скалу: погибли 20 детей

На востоке Уганды в результате дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса погиб 21 человек. Об этом сообщил представитель местной полиции Майкл Кананура в социальной сети X.
По его словам, трагедия произошла вечером в деревне Чеквати округа Капчорва. «Мы подтверждаем, что в результате смертельного ДТП погибли 21 человек, в том числе 20 школьников и один взрослый», — заявил Кананура.
Согласно предварительным данным следствия, автобус вез учащихся на экскурсию к водопадам Сипи. На обратном пути водитель потерял управление транспортным средством. Автобус на высокой скорости съехал с проезжей части, врезался в крупный валун на обочине и перевернулся.
В настоящее время полиция проводит расследование для установления точных причин произошедшего.
Ранее в центральной части Кении (округ Накуру) в результате крупного пожара в школьном общежитии погибли по меньшей мере 10 учениц. Инцидент произошел ночью, когда все находившиеся в здании дети спали.