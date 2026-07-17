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В Уганде школьный автобус врезался в скалу: погибли 20 детей

В округе Капчорва на востоке Уганды школьный автобус попал в смертельное ДТП, унесшее жизни 20 учеников и одного взрослого. По данным полиции, транспортное средство съехало с дороги, врезалось в валун и перевернулось. Авария произошла на обратном пути с экскурсии. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

На востоке Уганды в результате дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса погиб 21 человек. Об этом сообщил представитель местной полиции Майкл Кананура в социальной сети X.

По его словам, трагедия произошла вечером в деревне Чеквати округа Капчорва. «Мы подтверждаем, что в результате смертельного ДТП погибли 21 человек, в том числе 20 школьников и один взрослый», — заявил Кананура.

Согласно предварительным данным следствия, автобус вез учащихся на экскурсию к водопадам Сипи. На обратном пути водитель потерял управление транспортным средством. Автобус на высокой скорости съехал с проезжей части, врезался в крупный валун на обочине и перевернулся.

В настоящее время полиция проводит расследование для установления точных причин произошедшего.

Ранее в центральной части Кении (округ Накуру) в результате крупного пожара в школьном общежитии погибли по меньшей мере 10 учениц. Инцидент произошел ночью, когда все находившиеся в здании дети спали.