В Уганде школьный автобус врезался в скалу: погибли 20 детей

В округе Капчорва на востоке Уганды школьный автобус попал в смертельное ДТП, унесшее жизни 20 учеников и одного взрослого. По данным полиции, транспортное средство съехало с дороги, врезалось в валун и перевернулось. Авария произошла на обратном пути с экскурсии. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.