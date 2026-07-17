На западе Москвы два человека пострадали в ДТП с электробусом

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Два человека госпитализированы после ДТП с участием легкового автомобиля и электробуса на западе Москвы, сообщает столичный департамент транспорта.
Сегодня около 8.50, в районе дома 18а на Бережковской набережной, водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения и подрезал электробус 150 маршрута.
«По предварительной информации, водитель автомобиля внезапно перестроился в полосу движения электробуса. Водитель электробуса был вынужден применить экстренное торможение во избежание столкновения с автомобилем. Из-за этого в салоне электробуса упало два человека — сейчас они госпитализированы в городские больницы», — говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.
Уточняется, что подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции, «Мосгортранс» окажет всестороннее содействие ГИБДД и пострадавшим. Водитель легкового автомобиля будет привлечен к ответственности и понесет наказание за опасное вождение.