На западе Москвы два человека пострадали в ДТП с электробусом

«По предварительной информации, водитель автомобиля внезапно перестроился в полосу движения электробуса. Водитель электробуса был вынужден применить экстренное торможение во избежание столкновения с автомобилем. Из-за этого в салоне электробуса упало два человека — сейчас они госпитализированы в городские больницы», — говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.