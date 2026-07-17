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При строительстве и модернизации Левобережных очистных сооружений Воронежа похитили свыше 61 миллиона

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Воронежа по результатам проверки выяснила, что при модернизации и реконструкции Левобережных очистных сооружений концессионер коммунальных сетей города ООО «РВК-Воронеж» заключил договор с ООО «Новострой».

Подрядчик завысил стоимость материалов и оборудования, сметные расчеты по договору не соответствуют рыночным ценам.

Общий размер причиненного ущерба при проектировании объекта превысил 61 миллион рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Ход следствия находится на контроле надзорного ведомства.

— В отношении «РВК-Воронеж» не возбуждено никаких уголовных дел, — уточнила пресс-служба компании.

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