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Житель Херсонской области получил 13 лет за передачу данных украинской разведке

Херсонский областной суд приговорил 36-летнего местного жителя к 13 годам колонии за передачу представителю украинской разведки сведений о дислокации российских военных. Мужчина отправлял информацию через Telegram. Его признали виновным в государственной измене по статье 275 УК РФ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Херсонский областной суд вынес приговор 36-летнему местному жителю, признав его виновным в государственной измене по статье 275 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Мужчина установил контакт с представителем украинской разведки и добровольно начал собирать сведения о местах дислокации военной техники и личного состава Вооруженных сил РФ в Херсонской области. В апреле 2025 года он передал собранную информацию своему куратору через Telegram.

Полученные сведения могли быть использованы для огневого поражения мест дислокации российских военных и техники.

Суд назначил мужчине 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили ограничение свободы сроком на один год и шесть месяцев и штраф в размере 350 тысяч рублей.

Преступление выявили и расследовали сотрудники УФСБ России по Херсонской области.

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