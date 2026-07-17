Житель Херсонской области получил 13 лет за передачу данных украинской разведке

Херсонский областной суд вынес приговор 36-летнему местному жителю, признав его виновным в государственной измене по статье 275 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Мужчина установил контакт с представителем украинской разведки и добровольно начал собирать сведения о местах дислокации военной техники и личного состава Вооруженных сил РФ в Херсонской области. В апреле 2025 года он передал собранную информацию своему куратору через Telegram.
Полученные сведения могли быть использованы для огневого поражения мест дислокации российских военных и техники.
Суд назначил мужчине 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили ограничение свободы сроком на один год и шесть месяцев и штраф в размере 350 тысяч рублей.
Преступление выявили и расследовали сотрудники УФСБ России по Херсонской области.