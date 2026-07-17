В Таиланде задержали четырех россиян по делу о схеме с недвижимостью на $153 млн

По данным полиции, для владения примерно 775 отдельными домами в пяти жилых комплексах было зарегистрировано более 495 компаний. Иностранные акционеры присутствовали в 435 из них. Следователи выявили 19 компаний, предположительно использовавших номинальных владельцев, и еще 14 компаний, в которых доля иностранного участия могла превышать установленный законом предел. Расследование непосредственно касается этих 33 компаний.