В Таиланде задержали четырех россиян по делу о схеме с недвижимостью на $153 млн

Полиция Таиланда задержала четырех граждан России в рамках расследования предполагаемой схемы с элитной недвижимостью в провинции Чонбури. Общая стоимость фигурирующих в деле объектов превышает 5 млрд батов — около $153 млн. Об этом сообщает местное издание The Nation со ссылкой на правоохранительные органы.
По версии следствия, подозреваемые могли использовать граждан Таиланда в качестве номинальных акционеров компаний. Такая схема позволяла обходить действующие в королевстве ограничения на владение землей иностранцами и ведение отдельных видов бизнеса компаниями под иностранным контролем.
По данным полиции, для владения примерно 775 отдельными домами в пяти жилых комплексах было зарегистрировано более 495 компаний. Иностранные акционеры присутствовали в 435 из них. Следователи выявили 19 компаний, предположительно использовавших номинальных владельцев, и еще 14 компаний, в которых доля иностранного участия могла превышать установленный законом предел. Расследование непосредственно касается этих 33 компаний.
Одним из ключевых эпизодов дела стал жилой комплекс в районе Бангламунг, который рекламировался на российских интернет-ресурсах как «русская деревня». Публикации привлекли внимание властей к тому, кому фактически принадлежат дома и земельные участки.
В пятницу, 17 июля, полиция провела обыски по 41 адресу. Правоохранители изъяли регистрационные и бухгалтерские документы компаний, компьютеры, мобильные телефоны и другие электронные устройства. Следователи изучают движение средств и устанавливают возможные связи фигурантов с более широкой сетью в Таиланде и за его пределами.