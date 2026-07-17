Двоих жителей Новочеркасска будут судить за подпольное производство спирта

Во время следствия арестовали помещение стоимостью 2,3 млн рублей, принадлежащее одному из задержанных. Также наложили арест на счет одного из подозреваемых, на котором было 3 миллиона рублей. Сейчас новочеркасцы находятся под подпиской о невыезде и ожидают решения суда.