Под Красноярском нашли артиллерийский снаряд

Как пишет «Запад24» со ссылкой на Росгвардию по Красноярскому краю, в ходе осмотра специалисты инженерно-технического подразделения зафиксировали на боеприпасе следы глубокой коррозии (возможно, он остался с военных времен, когда в региональном центре несколько предприятий производили снаряды для фронта).