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Под Красноярском нашли артиллерийский снаряд

В Красноярском крае уничтожен артиллерийский снаряд.

Источник: Комсомольская правда

В одном из садовых товариществ деревни Старцево Емельяновского округа во время земляных работ местный житель нашел 150-мм артиллерийский снаряд. После этого мужчина позвонил в полицию, на место происшествия выехали сотрудники ОМОН «Ратибор».

Как пишет «Запад24» со ссылкой на Росгвардию по Красноярскому краю, в ходе осмотра специалисты инженерно-технического подразделения зафиксировали на боеприпасе следы глубокой коррозии (возможно, он остался с военных времен, когда в региональном центре несколько предприятий производили снаряды для фронта).

Опасную находку с соблюдением всех мер безопасности вывезли на специальную площадку и уничтожили.

Напомним, что в начале июня в деревне Каменка местные жители обнаружили боевой артиллерийский снаряд. Его также уничтожили сотрудники Росгвардии.