В Самарской области в парке-отеле на ребенка упала столешница: возбуждено уголовное дело

В Безенчукском районе Самарской области возбуждено уголовное дело после травмирования трехлетнего ребенка в кафе паркаотеля. Инцидент произошел днем 11 июня 2026 года: на мальчика 2023 года рождения, находившегося на террасе кафе, упала незафиксированная столешница. Об этом сообщает региональное СУ СКР.