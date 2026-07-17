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В Самарской области в парке-отеле на ребенка упала столешница: возбуждено уголовное дело

В Безенчукском районе Самарской области возбуждено уголовное дело после травмирования трехлетнего ребенка в кафе паркаотеля. Инцидент произошел днем 11 июня 2026 года: на мальчика 2023 года рождения, находившегося на террасе кафе, упала незафиксированная столешница. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Источник: Коммерсантъ

Ребенка экстренно госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Дело расследует Безенчукский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Самарской области. Действия ответственных лиц квалифицированы по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Параллельно прокуратура проводит собственную проверку. Надзорный орган намерен оценить, как должностные лица паркотеля исполняли обязанности по обеспечению безопасности детей и других посетителей. По итогам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

СК