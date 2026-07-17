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В Москве задержали иностранных студентов за поджог релейных шкафов

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

В Москве задержали двух иностранных студентов, подозреваемых в поджоге релейных шкафов на перегоне Павелецкого направления Московской железной дороги. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал официального представителя МВД России Ирины Волк.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Волк рассказала, что одним из студентов в мессенджере связался незнакомец, который предложил совершить преступление за деньги.

Ранее похожий инцидент произошел около железнодорожной станции Полюстрово в Санкт-Петербурге. Там 15-летний подросток поджег комплексную трансформаторную подстанцию. Он выполнял задание куратора, которое получил в одном из мессенджеров. Против несовершеннолетнего возбудили уголовное дело.

До этого суд приговорил двух подростков к шести годам лишения свободы за серию поджогов на железной дороге в подмосковной Коломне.

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