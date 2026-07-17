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Мантоварка стала главной уликой в деле о наркотиках в Астане

В Астане задержали двух мужчин, подозреваемых в хранении и распространении гашишного масла. Во время обысков полицейские изъяли более 1,5 кг наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: polisia.kz

В Астане пресекли деятельность двух мужчин, подозреваемых в хранении и распространении гашишного масла.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, 24-летний и 23-летний жители столицы арендовали две квартиры в одном подъезде на разных этажах. Следствие считает, что они действовали совместно, распространяя наркотики через интернет-мессенджеры и оборудуя тайники-закладки.

«При обыске в обеих квартирах обнаружены пластиковые флаконы с веществом желтого цвета жидкой консистенции, являющимся гашишным маслом, электронные весы, упаковочный материал и емкости с наркотическим средством», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным полиции, на кухне одной из квартир изъяли мантоварку с наслоениями наркотического средства. По версии следствия, задержанные растапливали в ней гашишное масло перед фасовкой и дальнейшим распространением. К слову, всего полицейские изъяли более полутора килограммов гашишного масла и марихуаны.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС», — добавили в полиции.

В полиции напомнили, что за незаконное хранение и распространение наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность, и призвали сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков.