Мантоварка стала главной уликой в деле о наркотиках в Астане

В Астане пресекли деятельность двух мужчин, подозреваемых в хранении и распространении гашишного масла.
Как сообщается на информационном медиапортале МВД, 24-летний и 23-летний жители столицы арендовали две квартиры в одном подъезде на разных этажах. Следствие считает, что они действовали совместно, распространяя наркотики через интернет-мессенджеры и оборудуя тайники-закладки.
«При обыске в обеих квартирах обнаружены пластиковые флаконы с веществом желтого цвета жидкой консистенции, являющимся гашишным маслом, электронные весы, упаковочный материал и емкости с наркотическим средством», — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным полиции, на кухне одной из квартир изъяли мантоварку с наслоениями наркотического средства. По версии следствия, задержанные растапливали в ней гашишное масло перед фасовкой и дальнейшим распространением. К слову, всего полицейские изъяли более полутора килограммов гашишного масла и марихуаны.
«По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС», — добавили в полиции.
В полиции напомнили, что за незаконное хранение и распространение наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность, и призвали сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков.