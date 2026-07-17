Мантоварка стала главной уликой в деле о наркотиках в Астане

Кроме того, по данным полиции, на кухне одной из квартир изъяли мантоварку с наслоениями наркотического средства. По версии следствия, задержанные растапливали в ней гашишное масло перед фасовкой и дальнейшим распространением. К слову, всего полицейские изъяли более полутора килограммов гашишного масла и марихуаны.