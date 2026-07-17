Трагедия на Неве. Подростку раздробило череп деталью от катера

По предварительной версии следствия, маломерное судно MIRA буксировало понтоны, связанные между собой тросом. В районе третьего буя у катера оторвало швартовую утку — массивную железную деталь, за которую крепят тросы. Из-за разрыва крепления деталь с огромной силой пролетела по воздуху до понтона, где находился подросток, и ударила его в голову.