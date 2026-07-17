Трагедия на Неве. Подростку раздробило череп деталью от катера

Чтобы спасти ему жизнь, врачам пришлось удалить часть мозга. Накануне появилась информация о состоянии пострадавшего юноши. Подробности — в материале spb.aif.ru.
Хроника событий.
Трагедия произошла вечером 7 июля. Семнадцатилетний парень устроился на подработку на причал «Медный всадник» и в тот день помогал команде буксировать три металлических понтона. По предварительной информации, суда следовали из Шкиперского канала на другую сторону Васильевского острова вдоль Севкабеля в сторону моста ЗСД.
Около 19:00 юноша ушел на смену, предупредив отца, что вернется к десяти часам вечера. Однако планам не суждено было сбыться. В 22:15 семье позвонили из больницы — подросток был экстренно госпитализирован.
По предварительной версии следствия, маломерное судно MIRA буксировало понтоны, связанные между собой тросом. В районе третьего буя у катера оторвало швартовую утку — массивную железную деталь, за которую крепят тросы. Из-за разрыва крепления деталь с огромной силой пролетела по воздуху до понтона, где находился подросток, и ударила его в голову.
Молодой человек потерял сознание на месте происшествия. Пострадавшего экстренно доставили в детскую больницу имени Раухфуса.
Шестичасовая операция и борьба за жизнь.
Врачи диагностировали у юноши чудовищные повреждения: открытая черепно-мозговая травма, переломы стенок глазницы и костей черепа, разрыв глазного яблока (в результате которого глаз был полностью утрачен).
Хирургическое вмешательство длилось шесть часов. Медикам пришлось удалить часть головного мозга пациента, чтобы спасти его жизнь.
Старший брат пострадавшего в разговоре с 78.ru поделился подробностями разговора с медиками приёмного покоя, которые опасались, что им вообще удастся поднять пациента на операционный стол.
Несмотря на крайне тяжелый прогноз, операцию провели успешно. На данный момент подросток находится в состоянии комы. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое и продолжают оказывать всю необходимую реанимационную поддержку.
Кто виноват?
Северо-Западная транспортная прокуратура взяла ход расследования уголовного дела на особый контроль. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью»).
В рамках проверки устанавливаются все детали инцидента, а также выясняется, соблюдались ли требования охраны труда и техники безопасности при выполнении буксировочных работ с участием несовершеннолетнего сотрудника. Прокуратура оценит, были ли созданы безопасные условия для жизни и здоровья работников на водном объекте.
Расследование продолжается. Семья пострадавшего надеется на чудо и призывает ответственных за организацию работ дать объективные показания.