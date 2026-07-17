Коллекторов в Нижегородской области оштрафовали на 3,2 млн рублей

Поводом для санкций стали жалобы жителей региона на превышение лимита телефонных звонков, некорректные выражения при общении, спам-сообщения, а также на незаконное распространение персональных данных и нежелательные контакты с третьими лицами по поводу просроченных долгов. В результате надзорный орган составил 71 административный протокол по статье 14.57 КоАП РФ.