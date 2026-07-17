Коллекторов в Нижегородской области оштрафовали на 3,2 млн рублей

В Нижегородской области профессиональные коллекторские организации оштрафовали на общую сумму более 3,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Нижегородской области. На данный момент нарушители уже перечислили в бюджет 2,5 миллиона рублей.
Поводом для санкций стали жалобы жителей региона на превышение лимита телефонных звонков, некорректные выражения при общении, спам-сообщения, а также на незаконное распространение персональных данных и нежелательные контакты с третьими лицами по поводу просроченных долгов. В результате надзорный орган составил 71 административный протокол по статье 14.57 КоАП РФ.
Всего на территории Нижегородской области официально зарегистрировано 20 коллекторских организаций и 9 филиалов. Кроме того, деятельностью по возврату просроченной задолженности в регионе занимаются 16 микрофинансовых организаций и 3 региональных банка. Полный перечень легальных агентств доступен в госреестре на официальном сайте ФССП России.
Ранее сообщалось, что прокуратура вернула в бюджет Нижегородской области более 550 млн рублей.