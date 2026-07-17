В Нижнем Новгороде иностранка подделала сертификат о знании русского языка

Нарушение обнаружили сотрудники отдела полиции № 6 в ходе проверки пакета документов, поданных гражданкой одной из стран ближнего зарубежья для оформления трудового патента. Представленный сертификат о владении русским языком вызвал у специалистов сомнения: в оформлении документа присутствовали ошибки, а его форма не соответствовала установленным законодательным требованиям.