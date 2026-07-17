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В Нижнем Новгороде иностранка подделала сертификат о знании русского языка

В отношении 42‑летней женщины, ранее не привлекавшейся к уголовной ответственности, избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В Нижнем Новгороде правоохранители выявили попытку использования поддельного документа, подтверждающего знание русского языка. Данные об инциденте опубликовала пресс‑служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Нарушение обнаружили сотрудники отдела полиции № 6 в ходе проверки пакета документов, поданных гражданкой одной из стран ближнего зарубежья для оформления трудового патента. Представленный сертификат о владении русским языком вызвал у специалистов сомнения: в оформлении документа присутствовали ошибки, а его форма не соответствовала установленным законодательным требованиям.

По факту выявления подложного сертификата возбуждено уголовное дело по статье о подделке, изготовлении либо обороте поддельных документов, штампов, печатей, бланков и государственных наград. В отношении 42‑летней женщины, ранее не привлекавшейся к уголовной ответственности, избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее ФСБ пресекло канал незаконной легализации иностранцев в Нижегородской области.