Убила отца. Где сидит Дворкина, которая пришла в детсад стрелять в мальчиков

Три года прошло с момента, как суд огласил приговор Полине Дворкиной — девушке, которая весной 2022 года жестоко расправилась с собственным отцом, а затем пришла в красноярский детский сад с огнестрельным оружием. Она намеревалась убивать маленьких мальчиков. К счастью, ее чудовищным планам не суждено было сбыться: преступницу голыми руками обезвредили три отважные женщины-воспитательницы.
Krsk.aif.ru вспоминает детали этого громкого уголовного дела и рассказывает, как сейчас живет и отбывает наказание Полина Дворкина.
Путь к преступлению.
Настоящее имя преступницы — Софья Кечина. Девушка росла в благополучной и тихой семье известной в городе журналистки Натальи и ее мужа Олега. Соседи отзывались о Кечиных положительно: обычные люди, не скандалили, ничем не выделялись.
«Вроде нормальные они были соседи. Дочку я вообще почти не знал, не видел ее. Обычная семья, каких тысячи», — рассказывал после трагедии сосед Александр местному телеканалу.
Однако за закрытыми дверями зрел страшный план. София увлеклась идеями радикального феминизма, прониклась слепой ненавистью к мужскому полу и даже официально сменила имя на Полину Дворкину. Подготовка к нападению на детский сад заняла у нее около полугода. Девушка приходила в дошкольное учреждение «на разведку» под видом соискательницы на должность младшего воспитателя, чтобы изучить планировку здания. До этого она специально выбирала детские сады, где больше всего мальчиков.
Получить разрешение на оружие оказалось сложнее: врач-нарколог четыре раза отказывал ей в выдаче справки. Но преступница проявила упорство и в итоге добилась легального права на покупку помпового ружья. Его она приобрела 2 марта 2022 года, причем часть денег на смертоносную покупку ей добавил отец, не подозревавший, что спонсирует собственную гибель.
Перед тем как пойти на преступление, Дворкина разослала в редакции СМИ бессвязный манифест. В нем она заявляла о протесте против «эксплуатации женщин» и призывала к насилию в отношении мужчин. Также она расписала футболку высказываниями радикального феминизма, которые сводила к тому, что «мужчины должны быть уничтожены».
Подвиг воспитательниц.
На страшное преступление Полина решилась 28 марта 2022 года. По утверждению Дворкиной, ранним утром в квартире Кечиных произошла ссора. Однако мать девушки это опровергла в своих показаниях. Также она заявила, что дочь и ее отец на протяжении последних двух лет жили как посторонние люди и не общались между собой.
Тем не менее 28 марта Дворкина сначала дважды ударила родного отца гантелей по голове, а затем хладнокровно застрелила его из ружья. На суде она цинично заявила, что сделала это из «личной неприязни».
Спрятав ружье под пальто и взяв с собой патроны и газовый баллончик, она отправилась в детский сад. Девушка беспрепятственно миновала пост охраны и направилась прямиком в одну из групп, где в тот момент спали невинные беззащитные дети.
Однако воплотить свои бесчеловечные идеи в жизнь ей не дали. Полину Дворкину остановили женщины. Воспитательницы Наталья Стус, Ирина Шабанова и Евгения Толстая, заметив вооруженную постороннюю, без раздумий бросились на защиту малышей.
Дворкина успела сделать лишь один выстрел в стену, после чего женщины повалили ее на пол.
«Когда я только увидела достающую ружьё Дворкину, первые мысли: “Она сейчас всех перестреляет”. Я выбежала и стала закрывать дверь, чтобы она не попала к детям, — вспоминала Ирина Шабанова. — Когда Наталья её повалила, мы стали её держать. Промелькнула мысль: “Вдруг у неё ножи ещё есть в сапогах”. Стянула с неё обувь, но там ничего не было».
Наталья Стус (в прошлом — профессиональная хоккеистка красноярской «Бирюсы») признавалась, что в тот момент мысленно прощалась с жизнью, но продолжала удерживать вырывающуюся преступницу до приезда Росгвардии. За героизм всех троих сотрудниц детского сада позже наградили государственными медалями «За отвагу».
Приговор и внезапное «раскаяние».
Судебный процесс над Дворкиной завершился летом 2023 года. Суд назначил девушке 17 лет лишения свободы в колонии общего режима, с ограничением свободы на 2 года.
Выступая с последним словом, девушка, планировавшая массовое убийство детей, внезапно заговорила о семейных ценностях, пытаясь надавить на жалость судьи.
«Ребенок и семья — вот главные ценности в жизни. Я это поняла уже после совершения преступления. Я очень раскаиваюсь в случившемся, мне стыдно перед пострадавшими. Мне стыдно, что я лишила жизни отца, который дал мне жизнь», — зачитывала она по бумажке.
Государственным обвинителем по делу выступал прокурор края Роман Тютюник.
В раскаяние Полины Дворкиной мало кто поверил. Как рассказывала Наталья Стус, ей не хотелось выслушивать оправдания преступницы в суде.
«Не верим ни одному её слову о якобы её исправлении. Наказание она получила заслуженно», — заявляла воспитательница.
Суд учел все обстоятельства этого вопиющего дела и вынес суровый обвинительный приговор. Оружие преступницы было передано в Росгвардию для уничтожения.
Стоит отметить, что наказание понесли и те, кто допустил появление вооруженного человека в детском учреждении. Сотрудница ЧОП Алина Богданова и директор охранной фирмы Илья Косенков были осуждены за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На сегодняшний день оба уже находятся на свободе: Косенков оспорил приговор в кассации в августе 2024 года, а Богданова вышла по УДО весной того же года.
Будни в колонии и долг перед матерью.
Сейчас Полине Дворкиной 24 года. Как ранее рассказывали в прокуратуре Красноярского края, преступница отбывает наказание в красноярской ИК-22.
Судебно-психиатрическая экспертиза признала девушку вменяемой, однако у нее выявили полиморфное расстройство личности. Поэтому за решеткой она в обязательном порядке проходит принудительное лечение у психиатра, а также регулярно посещает сеансы психокоррекции у штатного психолога.
В колонии Дворкина освоила профессию и сейчас трудится швеей 3-го разряда. Половина ее скромной тюремной заработной платы автоматически удерживается судебными приставами. Эти деньги идут на погашение гражданского иска в пользу ее собственной матери. Женщина, потерявшая мужа от рук родной дочери, запрашивала 10 миллионов рублей компенсации, однако суд постановил выплатить 1 миллион. Взыскания начались в мае 2025 года.
Примечательно, что радикальная феминистка, некогда вынашивавшая экстремистские планы, теперь активно участвует в патриотических и культурно-массовых мероприятиях за колючей проволокой. По данным прокуратуры, она пела в хоре, носила георгиевскую ленточку и участвовала во внутриколонийской акции «Бессмертный полк», посвященной Дню Победы. На здоровье преступница не жалуется, проблем с дисциплиной не создает.
Выйти на свободу Дворкина должна в апреле 2038 года.
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