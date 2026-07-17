Где сидит Дворкина, которая пришла в детсад стрелять в мальчиков

«Когда я только увидела достающую ружьё Дворкину, первые мысли: “Она сейчас всех перестреляет”. Я выбежала и стала закрывать дверь, чтобы она не попала к детям, — вспоминала Ирина Шабанова. — Когда Наталья её повалила, мы стали её держать. Промелькнула мысль: “Вдруг у неё ножи ещё есть в сапогах”. Стянула с неё обувь, но там ничего не было».