Житель Саратова получил 28 лет колонии за госизмену и поставки оружия ВСУ

Второй Западный окружной военный суд признал его виновным и назначил наказание в виде 28 лет лишения свободы. Первые 6 лет Савостин проведет в особо суровых условиях — в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также осужденному назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.