Гособвинение направило в суд дело КПК «Честь» за аферу на 700 млн рублей

— По версии следствия, с 2010 по 2019 год руководство одного из кредитных потребительских кооперативов, действуя организованной группой, участники которой находились в родственных связях, использовало служебные полномочия вопреки интересам организации. Под видом оказания финансовой помощи пайщикам фигуранты одобряли и выдавали необеспеченные займы себе, а также аффилированным и посторонним лицам. Общая сумма выданных таким образом средств превысила 150 миллионов рублей, — сообщали весной этого года в СУ СКР по региону, которое занималось расследованием этого дела.