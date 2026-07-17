В Балашихе 15-летняя школьница пыталась поджечь АЗС по заданию куратора

Инцидент произошел на АЗС, расположенной на Керамической улице. По данным правоохранителей, школьница облила заправочный терминал легковоспламеняющейся жидкостью и попыталась поджечь его с помощью спичек. Довести преступный умысел до конца ей не удалось — действия подростка вовремя пресекли бдительные работники станции. Незамедлительно прибывший на место наряд полиции задержал злоумышленницу и доставил ее в отдел для разбирательств.