В Балашихе 15-летняя школьница пыталась поджечь АЗС по заданию куратора

В подмосковной Балашихе сотрудники полиции задержали 15-летнюю девочку при попытке поджога автозаправочной станции. Как сообщает ГУ МВД России по Московской области, в отношении несовершеннолетней возбуждены уголовные дела, в том числе по статье о терроризме.
Инцидент произошел на АЗС, расположенной на Керамической улице. По данным правоохранителей, школьница облила заправочный терминал легковоспламеняющейся жидкостью и попыталась поджечь его с помощью спичек. Довести преступный умысел до конца ей не удалось — действия подростка вовремя пресекли бдительные работники станции. Незамедлительно прибывший на место наряд полиции задержал злоумышленницу и доставил ее в отдел для разбирательств.
Как пояснила начальник Управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова, на допросе девочка призналась, что стала жертвой манипуляций. «В одном из мессенджеров она вступила в переписку с неизвестным мужчиной, который, оказывая на нее психологическое давление и угрожая, принудил ее к выполнению противоправных действий», — сообщила представитель ведомства.
В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям: покушение на умышленное уничтожение имущества путем поджога (ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ) и террористический акт (ст. 205 УК РФ).