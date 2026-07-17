Из-за аварии у драмтеатра заблокировано движение трамваев

В Калининграде на проспекте Мира, неподалеку от драмтеатра, случилось ДТП. Из-за него оказалось заблокировано движение трамваев маршрута № 3 к Центральному парку. Об этом 17 июля сообщает Центр организации движения и пассажирских перевозок.
Троечки временно пустили по площади Победы, Советскому проспекту и до конечной станции «ул. Бассейная». Исключено движение по проспекту Мира.
Также сообщается, что заблокировано движение трамваев в связи с аварией на пересечении ул. Багратиона и Ленинского проспекта.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше