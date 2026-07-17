Подпольную лабораторию раскрыли в Ростовской области, изъяли 235 кг наркотиков

Как уточнили в ведомстве, сначала был задержан оптовый курьер — житель Новороссийска, который занимался перевозками особо крупных партий наркотиков по южным регионам России. При себе у него было 3 кг психостимулирующего вещества, этот товар он планировал распространить на Дону, на Кубани и в Ставропольском крае.